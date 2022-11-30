Українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно отримала відзнаку від Нацполіції, висловилась про дописувачів мережі та хейтерів, які перегинають палицю. Вона пояснила, чому потрібно навчатись толерантності.

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Катя Осадча про хейтерів

Ведуча в інстаграм-сторіз розповіла, що почала отримувати нові закиди від людей, які працюють за кордоном.

Новий вид хейту. Від тих, хто за кордоном і хто працює далеко від дому, бажають ніколи не відчути, що відчули вони. Я вже починаю колекціонувати різновиди закидів,

– поділилась Катя Осадча.

Зірка поділилась, що люди критикують один одного за все:

називають зрадниками, тих, хто виїхав або мовчить про війну,

ті, хто за кордоном, критикують людей в Україні,

за те, що працюють, і за те, що не працюють,

якщо не мовчиш – піаришся на війні.

"Друзі, всі, хто "був про мене іншої думки", не хоче мене бачити, не подобається все, що я роблю, відпишіться і не дивіться, зробіть ласку! У нас так багато справ до перемоги, що хейт точно не на часі".

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча звернулась до українців за кордоном. Вона поділилась, що не вважає нормальним показово радіти життю й фотографувати їжу в День пам'яті голодоморів.

Як Осадча ставиться до критиків в мережі

Ведуча додала, що в соціальних мережах потрібно навчатись толерантності, але й не терпіти те, що вже переходить межу.

На жаль, емпатія річ, якій не вчать у школі. Викладати відпочинок на Мальдівах і сніданки в Парижі, коли у твоїй країні війна – перегин. Залишати коментарі під дописом про війну – "нема чого казати", "в тебе все добре", "ви багаті" – перегин, адже де "добре", і хто "багатий", якщо всі сидять без тепла і світла,

– вважає Осадча.

"Тобто скрізь має головне – розуміння контексту. Не свого закритого світу, а загальної картини. І це стосується як дописувачів, так і коментаторів. А у людей з аудиторією має бути відповідальність за слова і дії, коли ти приклад нехай навіть для двох сотень дописувачів".

Катя Осадча про "диванних критиків" / Фото з інстаграм-сторіз