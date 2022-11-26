Українська телеведуча Катя Осадча емоційно звернулась до українців, які живуть за кордоном. Зірка вважає, що публічно радіти хорошим умовам життя зараз – не на часі.

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Катя Осадча звернулась до українців

Не буду нікого відмічати й ганьбити. Але майте клепку, якщо ви в теплі, зі світлом і за кордоном, не варто кричати, як вам класно! Всі мають право на своє життя, але ми зараз всі українці й маємо підтримувати одне одного, а не дратувати,

– висловилась ведуча.



Катя Осадча звернулась до українців / Фото з інстаграм-сторіз

Телеведуча також згадала, що сьогодні в Україні – День пам'яті жертв Голодомору. Тому вона закликала не публікувати у соцмережах фото з їжею.

"Ну і тарілки з тістечками в День пам'яті жертв Голодомору – окремий вид цинізму", – вважає Катя Осадча.

У мережі підозрюють, що телеведуча звернулась не до українців загалом, а до Санти Дімопулос. Вона саме опублікувала кадри з тематичної екскурсії разом з подругами у Версалі. Співачка показувала й наїдки – різні тістечка й круасани. Ці кадри викликали обурення у багатьох, – схоже, серед них була й Осадча.

Санта Дімопулос у Версалі:

Додамо, що не тільки Катя Осадча згадала про жертв Голодоморів. Інші зірки також вшановують пам'ять українців та діляться важливими історіями, які нам варто пам'ятати, особливо на тлі теперішніх подій.