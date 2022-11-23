У день, коли Росія вкотре атакувала Україну ракетами, Катя Осадча отримала особливу відзнаку. Вона зустрілася з першим заступником Головного слідчого управління Національної поліції України аби обговорити подальшу співпрацю, а той несподівано нагородив її.

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Катю Осадчу нагородили від Нацполіції

Сьогодні мали плідну зустріч з МВС України. Дякую Сергію Пантелеєву за чітку співпрацю, швидке реагування, нові підходи до пошуку. Сьогодні розробили ще кілька шляхів ще щільнішої взаємодії, будемо впроваджувати. А наприкінці зустрічі неочікувано отримала відзнаку від Національної поліції. Мені надзвичайно приємно,

– відреагувала і подякувала Катя Осадча.

Ведуча подякувала всій команді проєкту "Знайти своїх" та підтримала українців, які подекуди без світла, води, тепла та зв'язку, але незламні.

"Нас хочуть зламати, змусити зневіритися, опустити руки. Щоб ми не працювали, полишили справи і впали у відчай. Ще не зрозуміло, що не вийде?.. Ми не здамося, ми будемо працювати, відновлювати, шукати, нас не зупинити. Ми будемо мститися до кінця наших днів", – збадьорила телезірка.

Катя Осадча отримала відзнаку від Національної поліції / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча отримала відзнаку від Національної поліції / Фото з інстаграму ведучої

До речі, раніше співачка Злата Огнєвіч отримала Знак пошани від ДСНС України. Найвищу відзнаку служби їй вручили за пісню "Світло", яка присвячена героям без зброї – рятувальникам. У ДСНС трек назвали "зворушливою і життєствердною присвятою героїчній роботі українських рятувальників".