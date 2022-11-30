Украинская телеведущая, которая недавно получила отличие от Нацполиции, высказалась о пользователях сети и хейтерах, которые перегибают палку. Катя Осадчая объяснила, почему нужно учиться терпимости.

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Катя Осадчая о хейтерах

Ведущая в инстаграм-сториз рассказала, что начала получать новые упреки от людей, работающих за границей.

Новый вид хейта. От тех, кто за границей и кто работает вдали от дома, желают никогда не почувствовать, что почувствовали они. Я уже начинаю коллекционировать разновидности упреков,

– поделилась Катя Осадчая.

Звезда поделилась, что люди критикуют друг друга за все:

называют изменниками, тех, кто уехал или молчит о войне,

те, кто за границей, критикуют людей в Украине,

за то, что работают, и за то, что не работают,

если не молчишь – пиаришься на войне.

"Друзья, все, кто "был обо мне другого мнения", не хочет меня видеть, не нравится все, что я делаю, отпишитесь и не смотрите, сделайте ласку! У нас так много дел до победы, что хейт точно не ко времени".

Напомним, недавно Катя Осадчая обратилась к украинцам за границей. Она поделилась, что не считает нормальным показательно радоваться жизни и фотографировать еду в День памяти голодоморов.

Как Осадча относится к критикам в сети

Ведущая добавила, что в социальных сетях нужно учиться толерантности, но и не терпеть того, что уже переходит границу.

К сожалению, эмпатия вещь, которой не учат в школе. Выкладывать отдых на Мальдивах и завтраки в Париже, когда в твоей стране война – перегиб. Оставлять комментарии под сообщением о войне – "нечего говорить", "у тебя все хорошо", "вы богатые" – перегиб, ведь где "хорошо", и кто "богат", если все сидят без тепла и света,

– считает Осадчая.

"То есть везде имеет главное – понимание контекста. Не своего закрытого мира, а общей картины. И это касается как корреспондентов, так и комментаторов. А у людей с аудиторией должна быть ответственность за слова и действия, когда ты пример пусть даже для двух сотен подписчиков".

Катя Осадчая о "диванных критиках" / Фото с инстаграм-сториз