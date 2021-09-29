Катя Осадча показала, як в гримерці годує сина грудьми
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча після третіх пологів у декреті не засиджувалася. Вона щодня активно працює, однак не відмовляється від грудного вигодовування малюка. Данило їсть за розкладом, поки мама готується до зйомок.
Ведуча повернулася до роботи через 5 днів після пологів. Вона активно відвідує світські заходи, встигає підготувати для зйомок розкішні образи, а також проводить час з дітьми.
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Нове фото Каті Осадчої з сином
В інстаграм-сторіз ведуча оприлюднила нове фото з місячним малюком. Зіркова матуся сиділа в гримерці, де візажисти готували її до зйомок – робили макіяж, зачіску. А на руках Катя тримала маленького Данила. Син Осадчої вечеряв перед тим, як вона відправиться на знімальний майданчик.
У когось приготування на зйомки, а в когось вечеря,
– усмішкою підписала фото Катя.
Осадча вже не вперше показує грудне вигодовування. Вперше вона зробила це наступного дня після пологів.
Катя Осадча годує сина / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
Зіркові матусі та грудне вигодовування
Зазначимо, Катя Осадча не перша знаменита матуся, яка показує в мережі, як годує малюка:
- Василіса Фролова оприлюднювала фотографії, на яких годувала сина Родіона на пікніку;
- Наталка Карпа також оприлюднювала знімки, де годувала доньку в громадському місці;
- Ельза Госк годувала малечу в автомобілі, в перерві між зйомками.