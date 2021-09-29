Ведуча повернулася до роботи через 5 днів після пологів. Вона активно відвідує світські заходи, встигає підготувати для зйомок розкішні образи, а також проводить час з дітьми.

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Нове фото Каті Осадчої з сином

В інстаграм-сторіз ведуча оприлюднила нове фото з місячним малюком. Зіркова матуся сиділа в гримерці, де візажисти готували її до зйомок – робили макіяж, зачіску. А на руках Катя тримала маленького Данила. Син Осадчої вечеряв перед тим, як вона відправиться на знімальний майданчик.

У когось приготування на зйомки, а в когось вечеря,

– усмішкою підписала фото Катя.

Осадча вже не вперше показує грудне вигодовування. Вперше вона зробила це наступного дня після пологів.



Катя Осадча годує сина / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Зіркові матусі та грудне вигодовування

Зазначимо, Катя Осадча не перша знаменита матуся, яка показує в мережі, як годує малюка: