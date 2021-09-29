Ведущая вернулась к работе через 5 дней после родов. Она активно посещает светские мероприятия, успевает подготовить для съемок роскошные образы, а также проводит время с детьми.

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Новое фото Кати Осадчей с сыном

В инстаграм-сторис ведущая обнародовала новое фото с месячным малышом. Звездная мама сидела в гримерке, где визажисты готовили ее к съемкам – делали макияж, прическу. А на руках Катя держала маленького Данилу. Сын Осадчей ужинал перед тем, как она отправится на съемочную площадку.

У кого-то приготовления на съемки, а у кого-то ужин,

– с улыбкой подписала фото Катя.

Осадчая уже не впервые показывает грудное вскармливание. Впервые она сделала это на следующий день после родов.



Катя Осадчая кормит сына / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Звездные мамочки и грудное вскармливание

Отметим, Катя Осадчая не первая знаменитая мамочка, которая показывает в сети, как кормит малыша: