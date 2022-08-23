Катя Осадча опублікувала рідкісне фото з 19-річним сином і відповіла, чи воює він
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
У першому шлюбі Катя Осадча народила сина Іллю. Минулого року він закінчив міжнародну школу в Києві та вступив до університету у США. Виявляється, юнак не втік від війни в Америку, а разом з мамою, братами та Горбуновим живе в Україні.
Зі старшим сином Іллею Катя Осадча знялася з нагоди Дня державного прапора України. Вони позували в патріотичних футболках, які зірка створила у колаборації з харківським брендом Two Hearts Store.
До теми Катя Осадча розчарована, що зрадницю Денисову запросили до України ще до 24 лютого
Катя Осадча привітала з Днем прапора зі старшим сином
Так, Осадча одягла синю футболку з написом "Я без тебе як синій без жовтого", а її 19-річний син Ілля – жовту з принтом "Я без тебе як жовтий без синього".
Випереджаючи всі питання, Ілля не воює, вивчає IT і вже боронить країну на цьому фронті,
– повідомила Катя Осадча.
Катя Осадча з сином від першого шлюбу Іллею / Фото з інстаграму ведучоїНагадаємо, після закінчення приватної школи Kyiv International School старший син Осадчої вступив до Мерілендського університету
Те, що Ілля в Україні, здивувало мережу, адже днями Катя Осадча знімалася в сімейній фотосесії до дня народження молодшого сина Данила, і з ними позував лише 5-річний Іван.
У підписі телеведуча наголосила, що День українського прапора з нами відзначає весь світ, адже від Нової Зеландії до Гренландії синьо-жовтий – це символ свободи, боротьби і сили духу народу.
"Навіть важко підібрати слова, як за допомогою кольорів нашого прапору нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам'ятники світу стають жовто-синіми, а зірки наввипередки вбираються в вже улюблені кольори на нашу підтримку", – зауважила Катя Осадча.
Ми сильна нація з міцним духом, і freedom blue (вільний блакитний, – 24 канал) та energizing yellow (надихаючий жовтий, – 24 канал) тому ще одне підтвердження,
– написала ведуча.