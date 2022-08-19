У перший день народження наймолодшого Горбунова Катя Осадча пригадала, як народжувала його в паузі між зйомками та репетиціями до Дня Незалежності.

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Як Катя Осадча народжувала сина Данила

Наш Данилко народився трохи раніше запланованого нами. Батьки були у клопотах підготовки до Дня Незалежності, до нового телевізійного сезону й одночасно до народження молодшого. Зйомки, плани, ремонт. Все було розплановано, але Данило вирішив внести корективи в наші плани,

– пригадала Катя Осадча.

Як з'ясувалося, ведуча сама везла себе у пологовий будинок, адже Юрій Горбунов був у центрі Києва на репетиції параду до 30-річчя Незалежності. У палаті дружини він з'явився у смокінгу й уже за п'ять годин тримав на руках ще одного Горбунова – молодшого сина Данила.

"Данилко наше яблучко на Спаса", – зворушливо додала Осадча, адже 19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас.

Катя Осадча з новонародженим сином Данилом у пологовому / Фото з інстаграму зірки