Со старшим сыном Ильей Катя Осадчая снялась по случаю Дня государственного флага Украины. Они позировали в патриотических футболках, которые звезда создала в коллаборации с харьковским брендом Two Hearts Store.
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Катя Осадчая поздравила с Днем флага со старшим сыном
Так, Осадчая надела синюю футболку с надписью "Я без тебя как синий без желтого", а ее 19-летний сын Илья – желтую с принтом "Я без тебя как желтый без синего".
Упреждая все вопросы, Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте,
– сообщила Катя Осадчая.
Катя Осадчая с сыном от первого брака Ильей / Фото из инстаграма ведущей
В подписи телеведущая отметила, что День украинского флага с нами отмечает весь мир, ведь от Новой Зеландии до Гренландии сине-желтый – символ свободы, борьбы и силы духа народа.
"Даже трудно подобрать слова, как с помощью цветов нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и достопримечательности мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки одеваются в любимые цвета в нашу поддержку", – отметила Катя. Осадчая.
Мы сильная нация с крепким духом, и freedom blue (свободный голубой, – 24 канал) и energizing yellow (вдохновляющий желтый, – 24 канал) тому еще одно подтверждение,
– написала ведущая.