Зі старшим сином Іллею Катя Осадча знялася з нагоди Дня державного прапора України. Вони позували в патріотичних футболках, які зірка створила у колаборації з харківським брендом Two Hearts Store.

До теми Катя Осадча розчарована, що зрадницю Денисову запросили до України ще до 24 лютого

Катя Осадча привітала з Днем прапора зі старшим сином

Так, Осадча одягла синю футболку з написом "Я без тебе як синій без жовтого", а її 19-річний син Ілля – жовту з принтом "Я без тебе як жовтий без синього".

Випереджаючи всі питання, Ілля не воює, вивчає IT і вже боронить країну на цьому фронті,

– повідомила Катя Осадча.

Катя Осадча з сином від першого шлюбу Іллею / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, після закінчення приватної школи Kyiv International School старший син Осадчої вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона. Очевидно, там він і здобуває IT-професію.



Те, що Ілля в Україні, здивувало мережу, адже днями Катя Осадча знімалася в сімейній фотосесії до дня народження молодшого сина Данила, і з ними позував лише 5-річний Іван.

У підписі телеведуча наголосила, що День українського прапора з нами відзначає весь світ, адже від Нової Зеландії до Гренландії синьо-жовтий – це символ свободи, боротьби і сили духу народу.

"Навіть важко підібрати слова, як за допомогою кольорів нашого прапору нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам'ятники світу стають жовто-синіми, а зірки наввипередки вбираються в вже улюблені кольори на нашу підтримку", – зауважила Катя Осадча.

Ми сильна нація з міцним духом, і freedom blue (вільний блакитний, – 24 канал) та energizing yellow (надихаючий жовтий, – 24 канал) тому ще одне підтвердження,

– написала ведуча.