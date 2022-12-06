Во время войны каждый из нас за что благодарить военных, которые днем и ночью защищают Украину от оккупантов. Катя Осадча приобщилась к поздравлениям и рассказала личную историю.
Смотрите также Тина Кароль показала, как ее сын похож на покойного отца Евгения Огира: щемящее видео
Редкое фото Кати Осадчей с родителями
Ведущая поблагодарила наших героев, которые защищают и отвоевывают сантиметр за сантиметром нашу землю. За то, что мы в тылу имеем возможность жить и работать, за то, что мы имеем нашу Украину.
Я хочу поблагодарить, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не уезжали. Только благодаря нашим Героям Киевщина освобождена и будут освобождены и другие города!
– написала ведущая под фото.
Катя Осадчая с родителями / Фото из инстаграмма Кати Осадчей
Ведущая позировала рядом с самыми родными в светлых широких джинсах, белой футболке и кардигане в клеточку. Волосы собрала в пучок, а на лицо не наносила косметику. Катя искренне улыбалась и наслаждалась моментом. Во время войны такие встречи особенно ценны.
Звезды, чьи родители были в оккупации
- В сентябре ВСУ уволили город Волчанск, что в Харьковской области. Там шесть месяцев в оккупации прожила мама Артема Пивоварова. Артист поблагодарил всех, кто
- 11 ноября Вооруженные Силы Украины вошли в Херсон. Там живут родители Светланы Тарабаровой. Певица не смогла сдержать слез счастья и искренне поблагодарила защитников.