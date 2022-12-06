Українська співачка Тіна Кароль опублікувала відео про свого сина та чоловіка. Новий ролик дуже зворушив мережу.

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Син Тіни Кароль схожий на батька

Виконавиця опублікувала коротке відео, в якому нібито порівняла два фото – одною була світлина з артисткою і сином, а іншою – знімок зірки з чоловіком Євгеном Огіром. У ролику зірка показала, як її 13-річний син схожий на покійного батька. У підписі до відео Тіна Кароль залишила лише емоджі-серця.

Як син Тіни Кароль схожий на батька: відео

Щемливе відео зібрало багато переглядів, коментарів і вподобань. Шанувальники діляться враженнями та пишуть, як справді схожий син і батько.

"Такі схожі";

"Дуже сумна історія";

"Копія тата";

"Які ж ви прекрасні разом";

"Справжня підтримка для мами";

"Так схожий на батька, такий самий високий красень";

"Найзворушливіше, що я побачила за сьогодні".

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль приїжджала до сина у Велику Британію. 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років, тому артистка провідала хлопця та влаштувала невелике сімейне святкування з кульками й тортом.

Тіна Кароль втратила чоловіка 9 років тому

Чоловік Тіни Кароль Євген Огір у 2012 році зізнався, що хворіє на рак шлунка. Востаннє він з'явився на публіці у серпні, на міжнародному музичному фестивалі Crimea Music Fest. Згодом продюсер потрапив у лікарню, але не зміг побороти онкологію і помер 23 квітня 2013 року.

Востаннє Тіна Кароль згадувала про чоловіка в інтерв'ю, яке давала в Казахстані минулого року. Вона зізналась, що досі відчуває фантомний біль, який ніколи для неї не мине. "Я приймаю це випробування. Він завжди мріяв, щоб я не зупинялася. Я подумала, що краще я буду тут з тим, що нас об'єднує хоча б фізично, з обручками, ніж я буду стояти біля могили й знову плакати".