5 грудня в Україні відзначали День волонтера, 6 грудня – День ЗСУ. Дуже символічно, що ці два дні йдуть разом, оскільки волонтери у час повномасштабної війни надзвичайно допомагають військовим. Вже понад 9 місяців волонтери і захисники пліч-о-пліч наближають нашу перемогу.
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Сьогодні стрічки новин і соцмереж наповнені привітаннями на адресу наших захисників. Хлопців і дівчат, які в мороз, болото, вдень і вночі боронять Україну від окупантів, інформує 24 канал.
Як зірки вітають з Днем ЗСУ
Джамала
"Наша опора! День Збройних Сил України. В цей особливий день пропоную кожному та кожній задонатити нашим військовим. Вони потребують допомоги щодня та щохвилини. Особливо сьогодні. Віримо, любимо та підтримуємо. Вами захоплюється цілий світ! Ви – приклад сили духу і боротьби за свій дім! Непереможні!"
Ірина Федишин
"Наші Збройні Сили, дякую, що захищаєте Україну! Пишаюся та захоплююся Вашою силою, мужністю, сміливістю! Нехай береже вас Господь! Зі святом! Слава ЗСУ!"
Маша Єфросиніна
"Головні герої сьогоднішньої України! Наші воїни – це головна надія та мотивація не ламатися! Слава тим, хто не віддає нашу землю кровожерливому та нелюдському ворогу! Слава вам, нашим захисникам і захисницям! Слава Збройним Силам України!"
Наталія Могилевська
"Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!"
Надя Дорофєєва
"Хоробрі, з почуттям гумору, сильні, турботливі, з міцною душею й добрим серцем – це все про наших героїв! Слава ЗСУ! Слава Героям!"
Катя Осадча
"Слава ЗСУ, Слава Героям! Я тисячу разів вдячна нашим Героям за те, що боронять і відвойовують сантиметр за сантиметром нашу землю. За те, що ми в тилу маємо змогу жити і працювати, за те, що ми маємо нашу Україну.
Сьогодні подумала, за що особисто найбільше вдячна нашим Збройним Силам. Кожен з нас має свою особисту історію, за що подякувати. І я хочу подякувати, що маю змогу бачити своїх батьків, адже коли вороги були вже за кілька кілометрів і з сусідів не залишилося геть нікого, батьки не виїжджали. Тільки завдяки нашим Героям Київщина звільнена і будуть звільнені й інші міста!
Дякую кожному і кожній. Ми в невичерпному боргу перед вами. З вашим Днем ЗСУ!"
Світлана Тарабарова
"Честь, низький уклін та подяка всім братам і сестрам ЗСУ. Швидкого відновлення всім героям, які наразі перебувають у шпиталях. Світла пам'ять всім загиблим, які віддали своє життя за майбутнє наших дітей. Я, моя родина, моя музика завжди була і є поряд. Виборюємо перемогу разом. Слава Україні!"
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Леся Нікітюк
"Завдяки очам ми можемо бачити, завдяки вухам ми можемо чути, а завдяки вам ми можемо жити... З Днем Збройних Сил України!"
Святослав Вакарчук
"ЗСУ – це і є Україна! Смілива, сильна, нескорена. З Днем наших Збройних Сил! Слава Україні! Слава Героям!"
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The Hardkiss
"З Днем Збройних Сил України"
Настя Каменських
"Наш захист та опора. Наші сміливі, хоробрі та незламні захисники та захисниці. Сьогодні вся Україна вітає вас з Днем Збройних Сил України. Ми дякуємо вам за те, що мужньо захищаєте нашу землю. Ви – приклад гідності, честі та незламності. Бережіть себе. Зі святом! Слава Героям!"