5 грудня в Україні відзначали День волонтера, 6 грудня – День ЗСУ. Дуже символічно, що ці два дні йдуть разом, оскільки волонтери у час повномасштабної війни надзвичайно допомагають військовим. Вже понад 9 місяців волонтери і захисники пліч-о-пліч наближають нашу перемогу.

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Сьогодні стрічки новин і соцмереж наповнені привітаннями на адресу наших захисників. Хлопців і дівчат, які в мороз, болото, вдень і вночі боронять Україну від окупантів, інформує 24 канал.

Як зірки вітають з Днем ЗСУ

Джамала