Популярна українська телеведуча Катя Осадча вкотре зачарувала ніжним образом зі зйомок. Вона постала перед камерою у надзвичайно красивому світло-рожевому костюмі.

Катерина Осадча активно працює над новим сезоном програми "Світське життя". Вона повернулася до зйомок та щоразу постає перед камерами в ефектних аутфітах.

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Романтичний образ Каті Осадчої

Для одного з випусків програми ведуча обрала ніжний look. Вона позувала перед зірковими гостями у костюмі світло-рожевого кольору, який складався з класичних штанів, топу зі спокусливим декольте та вкороченого піджака. Такий образ Катя поєднала з білими туфлями-човниками на підборах.

Щодо аксесуарів, то Осадча доповнила look стильним головним убором в тон костюма та сережками-кільцями. В руці знаменитість тримала стильну захисну маску. Волосся ведуча вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і блиском на губах.



Катя Осадча у рожевому костюмі / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Романтичний образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях підписники Каті зазначають, що її образ дуже ніжний та весняний. Вона, як завжди, виглядає бездоганно.