Катя Осадча показала стильний весняний образ у синій куртці: яскраві фото
Українська телеведуча Катя Осадча побувала на дні народження мультиартиста Монатіка. Вона постала перед камерою у стильній куртці синього кольору, яка чудово підійшла для теплого весняного дня.
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Катя Осадча завітала на святкування 35-річчя Монатіка разом із програмою "Світське життя". Для зйомок вона, як завжди, обрала красиве вбрання, яке підкреслило бездоганну фігуру.
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Весняний look Каті Осадчої
Зірка постала перед камерами у білих штанах, смугастій кофті та куртку яскраво-синього кольору. Відомо, що Катя обожнює різноманітні головні убори, тому кожен свій образ доповнює саме ними. На свято вона приїхала у білому бейкері від українського дизайнера Руслана Багінського.
Такий look вона поєднала з білим масивним взуттям на підборах. Волосся вона зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Завершила аутфіт захисною маскою чорного кольору.
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Катя Осадча в красивих пальтах на зйомках:
- ведуча побувала на врученні однієї з нагород "Київської пекторалі" у білому пальті;
- зірка відправилася у робочу поїздку в Грузію у жовтому пальті;
- на зніманнях "Світського життя" знаменитість позувала в помаранчевому пальті.
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