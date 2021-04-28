Катя Осадча навідала Полякову в Туреччині: фото зірки в яскравому образі

Навіть у пандемію COVID-19 Катя Осадча багато подорожує заради ексклюзиву та нових інтерв'ю. Днями вона вирушила в Туреччину, де проводить відпустку Оля Полякова з сім'єю. Для зйомок зірка обрала яскраве літнє вбрання.

У Туреччині Оля Полякова відпочиває з доньками Машею, Алісою та мамою, яку не бачила майже рік. У гості до них прилетіла Катя Осадча. Вона встигла не лише поспілкуватися зі співачкою і її рідними, а й відпочити та продемонструвати бездоганний стиль.

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Образ Каті Осадчої в Туреччині

Для зйомок на сонячному курорті ведуча підібрала легке вбрання. Вона одягла білий топ без бретелей і м'ятні штани прямого крою. Наверх Катя Осадча накинула яскраво-помаранчеву сорочку, яку поєднала з босоніжками на підборах у тон.

Особливу увагу знаменитість приділила аксесуарам. Очевидно, що без стильного головного убору не обійшлося. Під палючим сонцем у Туреччині вона знімалася у світлому крисатому капелюшку з помаранчевою стрічкою, а декольте прикрасила масивним кольє з перлинами.

Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму "Світського життя"

Катя Осадча та Оля Полякова в Туреччині / Фото з інстаграму "Світського життя"

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