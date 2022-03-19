Абсурдне святкування восьмої річниці окупації Криму, яку не визнає весь цивілізований світ, розгнівило Катю Осадчу. Вона впевнена, що Путін повторює шлях Гітлера.

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"Концерт рашистів. Гітлер в пеклі радіє, його справа живе", – прокоментувала телеведуча.

Катя Осадча звернулась до Поліни Гагаріної

Найбільше Катю Осадчу розлютило те, що серед фанатиків Путіна – Поліна Гагаріна. 34-річній співачці, в якої 14-річний син і 4-річна донька, вона нагадала – за три тижні війни в Україні кремлівська армія вбила 109 дітей.

Мама двох дітей, і вони живі, на відміну від 109 дітей України. Плачу від люті і неможливості особисто сказати Поліні Гагаріній, що я думаю,

– написала Катя Осадча.

Поліна Гагаріна на пропагандистському мітингу-концерті в Москві / Фото з інстаграм-сторіс Каті Осадчої

Нагадаємо, до 2018 року Поліна Гагаріна вдавала, що нічого не розуміє в політиці, та активно виступала в незаконно окупованому Криму. Згодом вона "прозріла" – очолила громадський рух Putin Team і співала за кремлівського фюрера.

З ким Катя Осадча розсварилася через війну

У перші дні війни ведуча звернулась до Ані Лорак , Світлани Лободи , Регіни Тодоренко , Анни Сєдокової та закликала їх обирати – "кар'єра чи Батьківщина", адже ті мовчали або не називали Росію агресоркою.

, , , та закликала їх обирати – "кар'єра чи Батьківщина", адже ті мовчали або не називали Росію агресоркою. Гастролерку MARUV Осадча послала за російським кораблем і закликала віддати український паспорт.

Осадча послала за російським кораблем і закликала віддати український паспорт. Українського шоумена Антона Лірника, який "змився" у Москву, зірка "розгромила" вщент. Вона обурилась, що той з повагою просив Путіна вивезти жінок і дітей з Волновахи замість того, щоб зупинити війну.

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