Поки одні зірки борються з путінською пропагандою, інші замовчують воєнні злочини Росії. Тож перших страшенно злять ті колеги, які не засуджують дії Кремля. Зокрема, телеведуча Катя Осадча розлютилась на Антона Лірника, котрий навіть не заїкнувся про припинення війни. Натомість він благає Путіна про гуманітарні коридори для Волновахи.

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"Володимире Володимировичу, я звертаюсь до вас, бо тільки ви можете допомогти. У багатьох українських містах гуманітарна катастрофа. Я говорю конкретно про маленьке місто Волноваха, це місто на сході України. Там люди перебувають у смертельній небезпеці – жінки, діти, мирні жителі. Українська сторона готова зробити зелений коридор, але потрібна згода ДНР. Я прошу вас допомогти з цим. Ми можемо врятувати цих людей", – сказав Антон Лірник у відео.

Він сподівається, що "через 3-4-5 рукостискань" це відео потрапить до Путіна.

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А зупинити війну? Таке в голову не прийшло? Давайте вивеземо дітей і далі продовжимо знищувати Україну? Антоне Лірнику, сподіваюсь, що ми ніколи не зустрінемось, інакше я за себе просто не ручаюсь,

– написала Катя Осадча.

Катя Осадча засудила Антона Лірника / Фото з інстаграму ведучої

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