Катя Осадча з коханим прогулялася Києвом: романтичне фото подружжя
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов у насиченому робочому графіку знаходять час для прогулянок. Так, у вихідний закохані побували біля арки дружби народів у Києві.
Катя Осадча в суботу була на Нацвідборі на Євробачення-2022, Юрій також був на роботі. Тому єдиний вихідний – неділю закохані вирішили провести разом.
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Осадча та Горбунов на прогулянці
Ведучий на особистій сторінці в інстаграмі оприлюднив фото, на якому зображений з коханою на тлі арки дружби народів, що в Києві. Горбунов обожнює робити селфі, тому й цього разу вирішив зазнімкувати чудовий день.
Оскільки на вулиці було досить прохолодно, то на фотографії Катя зображена у теплому і комфортному одязі: чорній куртці та білій шапці з написом. Волосся заховала під шапкою, а на обличчя не наносила косметику. Вона ніжно притулилася до чоловіка і мило усміхнулася.
Неділя! Давно ви гуляли Києвом?
– поцікавився ведучий.
Юрій Горбунов і Катя Осадча в Києві / Фото з інстаграму ведучого
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