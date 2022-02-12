Іванна та Роман наважилися на зміни. Після того, як вони та маленька донечка одужали, відправилися в салон, де зробили татуювання.

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Парні тату Романа та Іванни Сасанчиних

Подружжя активно розвиває спільну сторінку в інстаграмі, тому протягом дня інтригувало шанувальників. Роман та Іванна зауважили, що на них чекають зміни, які будуть "вибухом мозку". Мама Сасанчина проти татуювань, проте, він сподівається, що вона не сприйматиме його рішення негативно.

Друзі, ви навіть не уявляєте, куди ми з Іванкою зараз їдемо. Коли моя мама дізнається, вона мене, напевно, заб'є. Але, сподіваюся, цього не станеться,

– з усмішкою розповів Роман.

Закохані вирішили зробити одразу по два татуювання на руках:

зворушливий великий малюнок у вигляді рук, що переплітаються;

маленьких героїв мультфільму про Міккі Мауса.



Тату Іванни та Романа Сасанчиних / Скриншот інстаграм-сторіз подружжя



Тату Іванни та Романа Сасанчиних / Скриншот інстаграм-сторіз подружжя

Роман та Іванна – не перше зіркове подружжя, яке наважилося на такі зміни. Чимало українських знаменитостей вже робили татуювання. Деякі з них є помилками минулого, а деякі словами, які прагнули запам'ятати на завжди. Екскурсію татуюваннями українських зірок дивіться за посиланням.