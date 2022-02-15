Катя Осадча в суботу була на Нацвідборі на Євробачення-2022, Юрій також був на роботі. Тому єдиний вихідний – неділю закохані вирішили провести разом.

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Осадча та Горбунов на прогулянці

Ведучий на особистій сторінці в інстаграмі оприлюднив фото, на якому зображений з коханою на тлі арки дружби народів, що в Києві. Горбунов обожнює робити селфі, тому й цього разу вирішив зазнімкувати чудовий день.

Оскільки на вулиці було досить прохолодно, то на фотографії Катя зображена у теплому і комфортному одязі: чорній куртці та білій шапці з написом. Волосся заховала під шапкою, а на обличчя не наносила косметику. Вона ніжно притулилася до чоловіка і мило усміхнулася.

Неділя! Давно ви гуляли Києвом?

– поцікавився ведучий.



Юрій Горбунов і Катя Осадча в Києві / Фото з інстаграму ведучого

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