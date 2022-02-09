Зараз чимало людей хворіють на COVID-19, тому необхідно максимально дбайливо ставитися до свого здоров'я. Не вдалося уникнути інфікування MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та її коханому.

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Зараз подружжя перебуває вдома на самоізоляції. Анастасія та Сергій важко перенесли хворобу, артистка зазначала, що це був найскладніший період у її житті. Зараз вже все гаразд і вони набирають сил після перенесеної хвороби.

Нові фото MamaRika з чоловіком

В інстаграмі артистка опублікувала світлини, на яких постала перед камерою у домашньому образі. Вона одягнула білий банний халат, волосся розпустила, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Сергій також позував біля коханої у халаті. Вони обоє тримали в руках чашки з ароматною кавою та просто насолоджувалися моментом.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму співачки



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, днями відбулася прем'єра пісні MamaRika "На руках". Цю ніжну композицію вона присвятила коханому чоловікові, зазначивши, що він її сила та слабкість.

Текст публікації MamaRika:

Як пережити ковід і не збожеволіти на карантині?



Наш перший раз був дуже несподіваним і тяжким. Наша сім'я досі оговтується, але вже можемо робити висновки. Декілька правил, які рятували нас на самоізоляції: