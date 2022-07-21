Думала, що бачила вже весь цинізм, – Катя Осадча дорікнула мовчунці Тодоренко за сина Мира

Днями Регіна Тодоренко народила другого сина й назвала його Миром. Катя Осадча, яка не раз засуджувала її мовчазну позицію, вважає це верхом цинізму.

Вибором імені для молодшого сина Регіна Тодоренко обурила не лише мережу, а й зірок українського шоу-бізнесу. Замість вітань вона отримала чергову хвилю хейту. "Прилетіло" співачці й від телеведучої Каті Осадчої.

Читайте також "Вперед по трупах": Яна Соломко з "Холостяка-1" засвітилася на фестивалі в Москві

Осадча дорікнула Тодоренко за сина Мира

Катя Осадча обіцяла собі, що більше не говоритиме про зрадників України, аби "не додавати їм популярності". Однак оминути увагою черговий ляп головної "голубки миру" не змогла. На думку телезірки, мовчунка Тодоренко остаточно пробила дно.

Коли людина з українським паспортом, що живе в росії, мовчить 5 місяців і не називає війну війною, але називає новонародженого сина Мир… Я думала, що бачила вже весь цинізм світу, але ні, тут демонструють чергове дно,

– відреагувала Катя Осадча.

Скриншот з інстаграм-сторіс телеведучої

Якщо Осадча висловилася про Тодоренко досить стримано, то модель та ведуча Дар'я Астаф'єва не підбирала слів. Вона назвала гастролерку "чмонею" і порадила поки не пізно переназвати Мира.

"Раджу рыгыні тодоренко новонародженого сина переназвати з "Мір" на "путін". Так краще", – писала зірка в інстаграм-сторіс.

Остапчук теж висміяв Тодоренко за ім'я для сина

Шоумен влучно підмітив, що хлопчик – "русскій Мір", хоч і народився у США.

Я тут пропустив. Тодоренко назвала сина "Мир". За паспортом він росіянин. Дитину шкода. Бо тепер на все життя він "русскій Мір",

– пожартував Володимир Остапчук в інстаграмі.

Скриншот з інстаграм-сторіс телеведучого

Що Катя Осадча казала про Тодоренко раніше