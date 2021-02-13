Відома українська телеведуча Катя Осадча зачарувала шанувальників ніжним аутфітом. Знаменитість позувала у красивій сукні молочно-білого кольору.

Катя Осадча продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона щоразу постає перед камерою в елегантному вбранні. Знає, як будь-де та будь-коли виглядати неперевершено.

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Ніжний look Каті Осадчої

Знаменитість позувала на червоному тлі. Катя одягнула оригінальну сукню, що пошита з тканин молочного та білого кольорів. Вбрання мало елегантний верх зі стійкою, а частина спідниці молочного кольору була плісирована.

Серед аксесуарів ніжний look ведучої доповнювали масивні золотисті сережки. Волосся Осадча вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила макіяж з темними тінями на повіках і ніжно-рожевим блиском на губах.



Катя Осадча у молочно-білій сукні / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях прихильники Каті зазначають, що образ, який вона обрала для зйомки, вийшов неймовірно гарним.