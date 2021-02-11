Ведуча "Світського життя" Катя Осадча часто ділиться з прихильниками кадрами з життя. Днями вона показала нове фото й похизувалась стильним образом у блузці.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча підкорила мережу новим фото. Вона продемонструвала новий стильний образ, обравши безпрограшне поєднання білого та чорного кольорів.

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Образ Каті Осадчої

Зірка опублікувала знімок з Національного художнього музею України, який вона відвідала. Катя позувала на темно-синьому тлі, що додало фото загадковості. На обличчі Осадчої сяяла щира усмішка.

Для світського виходу телеведуча обрала гарне вбрання. Знаменитість постала в чорних брючних штанах, які поєднала з розкішною білою блузкою з довгими широкими рукавами. Вона вдало підкреслила тендітні плечі Каті Осадчої та відверте декольте.

Незмінним доповненням аутфіту ведучої став білий капелюх з чорною стрічкою. Біляве волосся зірка розпустила та вклала пишними голлівудськими локонами. Катя Осадча завершила look гарним макіяжем. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала бежевою помадою.

"Неймовірна експозиція. Краса у кожній деталі", – поділилась зірка враженнями від відвідин музею.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої