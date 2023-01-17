Переможниця проєкту "Холостяк" у 12 сезоні поділилась, що стикається не тільки з добрими коментарями, але й з критикою. Їй почали закидати "проплачену" перемогу в романтичному шоу.

Читайте також Не шкода, – "Холостяк" про прощання з Сашею Мудрою та її реакцію у фіналі

Катя Лозовицька відповіла на закиди

Катерина поділилась інстаграм-сторіз брата Станіслава, який зайшов почитати коментарі під фото сестри. "Зайшов на коментар під фоткою сестри. Господи, це безцінно. Я такого трешу давно не читав".

У коментарях під фото переможниці з Алексом Топольським одна з користувачок поділилась, що це хороша пара, але ствердила, що вони не разом. На запитання іншої, звідки інформації, дівчина відповіла: "Їй заплатили за те, щоб вона дійшла до фіналу і здобула популярність".

Катерина Лозовицька не стрималась та відповіла на ці закиди про "проплачену перемогу".

Люди, ну ви серйозно думаєте, що на реаліті-шоу, де все побудовано на справжніх натуральних емоціях учасників, сам проєкт дозволив би комусь щось проплачувати? Кому? Навіщо? Для чого? Зупиніться, це ж як мінімум нелогічно,

– написала обраниця "Холостяка".

Катя Лозовицька відповіла на закиди / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що наразі Катерина Лозовицька перебуває в Києві, де й дивилась останній випуск "Холостяка". За своєю перемогою вона спостерігала разом з іншими учасницями проєкту.

Тим часом Алекс Топольський зараз відпочиває на Балі, тож невідомо, чи залишилася разом пара. Про це шанувальники проєкту дізнаються на постшоу, що відбудеться у п'ятницю 20 січня. Однак "Холостяк" вже привідкрив певні деталі: