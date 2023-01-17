Победительница проекта "Холостяк" в 12 сезоне поделилась, что сталкивается не только с хорошими комментариями, но и с критикой. Ей начали закидывать "проплаченную" победу в романтическом шоу.

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Катя Лозовицкая ответила на упреки

Екатерина поделилась инстаграм-сториз брата Станислава, который зашел почитать комментарии под фото сестры. "Зашел на комментарий под фоткой сестры. Господи, это бесценно. Я такого треша давно не читал".

В комментариях под фото победительницы с Алексом Топольским одна из пользовательниц поделилась, что это хорошая пара, но утверждала — они не вместе. На вопрос, откуда информация, девушка ответила: "Ей заплатили за то, чтобы она дошла до финала и завоевала популярность".

Екатерина Лозовицкая не сдержалась и ответила на эти упреки о "проплаченной победе".

Люди, ну вы серьезно думаете, что на реалити-шоу, где все построено на настоящих натуральных эмоциях участников, сам проект позволил бы кому-то проплачивать? Кому? Зачем? Зачем? Остановитесь, это же как минимум нелогично,

– написала избранница "Холостяка".

Катя Лозовицкая ответила на упреки / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, что сейчас Екатерина Лозовицкая находится в Киеве, где и смотрела последний выпуск "Холостяка". За своей победой она наблюдала вместе с другими участниками проекта.

Тем временем Алекс Топольский сейчас отдыхает на Бали, поэтому неизвестно, осталась ли вместе пара. Об этом поклонники проекта узнают на постшоу, которое состоится в пятницу 20 января. Однако "Холостяк" уже открыл определенные детали: