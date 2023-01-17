Більшість глядачів підтримали вибір Алекса у фіналі, зазначивши, що поведінка Саші у фіналі була лицемірною. Тепер сам Топольський висловив свою думку про те, як дівчина показала себе під час прощання.

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Алекс Топольський про Сашу Мудру

В інтерв'ю Славі Дьоміну Топольський зізнався, що реакція Саші під час прощання його здивувала. Було дивно, адже за ті 3 місяці у них були класні спільні моменти та яскрава історія, про які вона не згадала. "Холостяк" не шкодує, що попрощався з Мудрою.

Хочу сказати, що не шкода, що попрощався. Були моменти смутку за ту частину життя, яку пройшли з Сашею. Глибина та пристрасть були. Не те щоб ми стали рідними людьми, але проєкт нас зблизив. Багато цінних моментів було. Дивно бачити таку реакцію,

– сказав Алекс.

Інтерв'ю Алекса Топольського: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, після фіналу Саша Мудра опублікувала лаконічний допис, у якому подякувала глядачам за любов і підтримку. Мудра розчарована вибором Алекса, але не сумнівається, що в неї буде світле майбутнє. За словами дівчини, вона не думала, що після всього, що було між ними Топольський зможе так помилитися та відпустити її.