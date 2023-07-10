"Втік за кордон": Катя Лозовицька з "Холостяка-12" відповіла, чому її коханий живе у Польщі

Переможниця "Холостяка 12" Катерина Лозовицька нещодавно показала свого коханого, з яким зустрічається в Польщі. Сам чоловік з України, тож підписники почали писати моделі, що він втік за кордон. Тепер Лозовицька відповіла на закиди хейтерів.

Після розставання з Алексом Топольським модель почала нові стосунки. Вона вже показувала свого коханого Володимира та розповідала про сюрпризи від нього.

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Зазначимо, що обранець Каті зараз проживає у Польщі. Підписники поцікавилися у Лозовицької, чому її коханий "втік за кордон". Дівчина відповіла в Інстаграм-сторіс.

А хто сказав, що він кудись тікав? Він служить своїй країні набагато більше, знаходячись у Польщі, ніж деякі, хто сидить в Україні,

– відповіла переможниця "Холостяка-12".

Вона розповіла, що у її хлопця робота у Польщі й тому вони поки не розглядають інші країни для спільного життя.



Катерина Лозовицька розповіла про коханого / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катя також зізналася, що зараз вони шукають квартиру у Варшаві, щоб жити разом. "Ми вже майже на фінішній прямій. Ми обираємо те, що нам максимально підійде", — написала Лозовицька. Блогерка додала, що хоче повернутися в мирну Україну.

До слова, дівчина вже познайомила коханого з батьками. Модель запросила рідних в один з ресторанів Варшави і представила їм свого обранця. Вони мило спілкувалися на літній терасі, а Катя з коханим трималися за руки. Після обіду сім'я вирушила на прогулянку.

Нещодавно Катерина з "Холостяка 12" відбивалася від хейтерів за щасливі фото з побачення у Празі. Тоді вона наголошувала, що не виправдовуватиметься за те, що продовжує жити, коли в Україні війна.