После расставания с Алексом Топольским, модель начала новые отношения. Она уже показывала своего любимого Владимира и рассказывала о сюрпризах от него.

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Отметим, что избранник Кати сейчас проживает в Польше. Подписчики поинтересовались у Лозовицкой, почему ее любимый "убежал за границу". Девушка ответила в Инстаграм-сторис.

А кто сказал, что он куда-то убегал? Он служит своей стране гораздо больше, находясь в Польше, чем некоторые сидящие в Украине,

– ответила победительница "Холостяка-12".

Она рассказала, что у ее парня работа в Польше и потому они пока не рассматривают другие страны для совместной жизни.



Екатерина Лозовицкая рассказала о любимом / Скриншот из инстаграмм-сторис

Катя также призналась, что сейчас они ищут квартиру в Варшаве, чтобы жить вместе. "Мы уже почти на финишной прямой. Мы выбираем то, что нам максимально подойдет", – написала Лозовицкая. Блогерша добавила, что хочет вернуться в мирную Украину.

К слову, девушка уже познакомила любимого с родителями. Модель пригласила родных в один из ресторанов Варшавы и представила им своего избранника. Они мило общались на летней террасе, а Катя с любимым держались за руки. После обеда семья отправилась на прогулку.

Недавно Екатерина из "Холостяка 12" отбивалась от хейтеров за счастливые фото с свидания в Праге. Тогда она отмечала, что не будет оправдываться за то, что продолжает жить, когда в Украине война.