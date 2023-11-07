Катерина гідно відповіла росіянам, які досі звертаються до неї щодо співпраці з Тодоренко. Схоже, їх не бентежить те, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна.

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Експіарниця потролила Регіну Тодоренко

Пріміна продовжує отримувати повідомлення від росЗМІ, які хочуть запросити до себе на зйомки Тодоренко.

Нещодавно зрадницю запросили на шоу "Звезды сошлись", про "красивих та розумних жінок" російського шоу-бізнесу. Щоправда, її експіарниця не зрозуміла, до чого тут Тодоренко.

Вітаю. Якщо у вас тема про красунь, доброту та інтелект, то не зовсім розумію, до чого тут Регіна Тодоренко. Але ви завжди можете зв'язатися з нею напряму за номером телефону…,

– відповіла Катерина.



Експіарниця Тодоренко потролила співачку / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Пріміна спеціально вказала номер телефону, але не Тодоренко, а ритуальної компанії "Вічна памʼять" у місті Тверь.

Ще один російський пропагандист захотів "інформаційної підтримки" фільму про єдність росіян. Йому піарниця з України відповіла, що надішле цей реліз СБУ та на сайт "Миротворець".



Експіарниця Тодоренко відповіла пропагандистам / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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