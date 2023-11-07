Екатерина достойно ответила россиянам, которые до сих пор обращаются к ней по поводу сотрудничества с Тодоренко. Похоже, их не смущает то, что в Украине второй год идет полномасштабная война.
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Экс-пиарщица потроллила Регину Тодоренко
Примина продолжает получать сообщения от росСМИ, которые хотят пригласить к себе на съемки Тодоренко.
Недавно предательницу пригласили на шоу "Звезды сошлись", о "красивых и умных женщинах" российского шоу-бизнеса. Правда, ее экс-пиарщица не поняла, при чем здесь Тодоренко.
Поздравляю. Если у вас тема о красавицах, доброте и интеллекте, то не совсем понимаю, при чем здесь Регина Тодоренко. Но вы всегда можете связаться с ней напрямую по телефону…,
– ответила Екатерина.
Экс-пиарщица Тодоренко потроллила певицу / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Примина специально указала номер телефона, но не Тодоренко, а ритуальной компании "Вечная память" в городе Тверь.
Еще один российский пропагандист захотел "информационной поддержки" фильма о единстве россиян. Ему пиарщица из Украины ответила, что пришлет этот релиз СБУ и на сайт "Миротворец".
Экс-пиарщица Тодоренко ответила пропагандистам / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Регина Тодоренко предала Украину: коротко
- Одесситка Регина Тодоренко уже долгое время живет и работает в Москве. Ставшая популярной благодаря шоу "Орел и решка" артистка цинично молчит о войне в родной Украине.
- В сентябре 2022 года СНБО ввела санкции против Регины Тодоренко и ряда других гастролеров, таких как Ани Лорак и Таисия Повалий.
- Недавно ведущая ради кровавых рублей стала ведущей туристического шоу, в котором будет восхвалять Россию
- А несколько месяцев назад Регина призналась, что хотела приехать в Одессу. Тогда она показала архивное фото с Дерибасовской. Но ей резко ответил MELOVIN: "Теперь почему-то вспомнила дом. Но она выбрала сторону - в войну ты или с нами, или с врагом".