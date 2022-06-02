Картину Макса Барських покажуть на виставці в Лос-Анджелесі: що намалював артист
Джерело:інстаграм Макса Барських
Співак Макс Барських намалював картину, яку присвятив Україні. Полотно є частиною творчого арт-проєкту артиста Nick Vangard. Твір Барських покажуть на виставці в Лос-Анджелесі, яка триватиме з 3 по 7 червня.
Макс Барських відправився у благодійний тур Німеччиною, щоб зібрати кошти на підтримку України. Однак він використовує всі можливі способи, щоб допомогти батьківщині.
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Картину Макса Барських покажуть в Німеччині
Нещодавно Макс Барських був у Сполучених Штатах Америки, де йому запропонували намалювати картину, присвячену Україні. Артист літав туди, щоб розповісти про війну на музичній конференції перед премією Billboard Music Awards 2022. Музикант намалював картину "Colours Of Freedom" ("Кольори Свободи"). Полотно стало частиною арт-проєкту Барських Nick Vangard.
Картину виконавця представлять разом з роботами всесвітньо відомих митців: Майка Рідера, Найли Оп'янги, Гуччі Хост, Абі Саламі, Бенксі.
Виставку можна буде побачити з 3 по 7 червня в Лос-Анджелесі за адресою 6150 Wilshire Blvd. Також картину можна придбати. Частину вторгованих коштів направлять на гуманітарну допомогу для українців.
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Макс Барських та війна в Україні
- До повномасштабного вторгнення артист працював та розвивав кар'єру в Росії.
- Все змінилося 24 лютого 2022 року. Тоді він назавжди відрікся від всього, що пов'язувало з країною-агресоркою. Макс заявив, що більше ніколи туди не повернеться.
- Барських розірвав контракти з росіянами, а також заборонив використовувати свою музику на території Росії.
- Виконавець публічно звинуватив Росію у вбивствах мирних українців, через що почав отримувати погрози від росіян.
- Та це не злякало артиста. Максим наголосив, що заради України готовий пожертвувати кар'єрою.
- Рідне місто артиста – Херсон окупувала російська армія. Макс встиг вивезти звідти рідних, а згодом почав допомагати українцям, які постраждали від війни.
- Максим вступив до ЗСУ, взяв зброю до рук, щоб захищати рідну землю від окупантів.
- За 3 місяці повномасштабної війни артист випустив два україномовні треки, які розчулюють до сліз: "Хай буде весна", "Чекай мене". Співав про самотність, любов і надію.