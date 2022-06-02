Макс Барских отправился в благотворительный тур по Германии, чтобы собрать средства в поддержку Украины. Однако он использует все возможные способы, чтобы помочь родине.

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Картину Макса Барских покажут в Германии

Недавно Макс Барских был в Соединенных Штатах Америки, где ему было предложено нарисовать картину, посвященную Украине. Артист летал туда, чтобы рассказать о войне на музыкальной конференции перед премией Billboard Music Awards 2022. Музыкант нарисовал картину "Colours Of Freedom" ("Цвета Свободы"). Холст стал частью арт-проекта Барских Nick Vangard.

Картину исполнителя представят вместе с работами всемирно известных художников: Майка Ридера, Найлы Опьянги, Гуччи Хост, Аби Салами, Бенкси.

Выставку можно будет увидеть с 3 по 7 июня в Лос-Анджелесе по адресу 6150 Wilshire Blvd. Также картину можно приобрести. Часть вырученных средств будет направлена на гуманитарную помощь для украинцев.

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Макс Барских и война в Украине