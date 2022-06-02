Макс Барских отправился в благотворительный тур по Германии, чтобы собрать средства в поддержку Украины. Однако он использует все возможные способы, чтобы помочь родине.
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Картину Макса Барских покажут в Германии
Недавно Макс Барских был в Соединенных Штатах Америки, где ему было предложено нарисовать картину, посвященную Украине. Артист летал туда, чтобы рассказать о войне на музыкальной конференции перед премией Billboard Music Awards 2022. Музыкант нарисовал картину "Colours Of Freedom" ("Цвета Свободы"). Холст стал частью арт-проекта Барских Nick Vangard.
Картину исполнителя представят вместе с работами всемирно известных художников: Майка Ридера, Найлы Опьянги, Гуччи Хост, Аби Салами, Бенкси.
Выставку можно будет увидеть с 3 по 7 июня в Лос-Анджелесе по адресу 6150 Wilshire Blvd. Также картину можно приобрести. Часть вырученных средств будет направлена на гуманитарную помощь для украинцев.
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Макс Барских и война в Украине
- До полномасштабного вторжения артист работал и развивал карьеру в России.
- Всё изменилось 24 февраля 2022 года. Тогда он навсегда отрекся от всего, что связывало со страной-агрессоркой. Макс заявил, что больше никогда туда не вернется.
- Барских расторг контракты с россиянами, а также запретил использовать свою музыку на территории России.
- Исполнитель публично обвинил Россию в убийствах мирных украинцев, из-за чего стал получать угрозы от россиян.
- Но это не испугало артиста. Максим подчеркнул, что ради Украины готов пожертвовать карьерой.
- Родной город артиста – Херсон оккупировала русская армия. Макс успел вывезти оттуда родных, а затем начал помогать украинцам, пострадавшим от войны.
- Максим вступил в ВСУ, взял оружие в руки, чтобы защищать родную землю от оккупантов.
- За 3 месяца полномасштабной войны артист выпустил два украиноязычных трека, которые умиляют до слез: "Хай буде весна", "Чекай мене". Пел об одиночестве, любви и надежде.