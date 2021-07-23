Каньє Вест зі сльозами на очах виконав пісню про те, що "втратив сім'ю"
Джерело:The New York Post
Знаменитий американський репер Каньє Вест нещодавно влаштував вечірку з нагоди випуску 10 альбому. На одній з пісень він читав реп про те, що "втратив сім'ю". Ця композиція довела зірку до сліз.
Відомий американський репер Каньє Вест ще не презентував 10 студійний альбом Donda у мережі. Однак він влаштував захід, на якому виконав пісні й відсвяткував ювілейну платівку.
До слова Кім Кардашян раптово відвідала вечірку колишнього Каньє Веста
Каньє Вест розчулився на пісні про сім'ю
Вечірка пройшла на стадіоні Mercedes Benz в Атланті. Каньє Вест з'явився на публіці в червоному костюмі, а також масці, яка повністю прикривала його обличчя. З нею він часто прогулюється вулицями, адже не хоче, щоб його фотографували папараці.
Хіп-хоп виконавець виконав трек Love Unconditional (у перекладі – "Любов безумовна"). У ньому був рядок про те, що Каньє "втратив сім'ю". На цьому моменті Вест не зміг стримати емоцій та розплакався.
Нагадаємо, що Кім Кардашян дивилась виступ колишнього чоловіка наживо. Вона прийшла підтримати його разом з дітьми та сестрою Хлої.
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Як Каньє Вест переживає розлучення з Кім Кардашян
- На початку року стало відомо, що зіркове подружжя готує документи для розлучення. Вже 19 лютого стало відомо, що вони подали ці документи, а отже, вже розлучилися, або ще працюють над судовою тяганиною.
- Каньє Вест жодного разу не давав публічних коментарів, на відміну від своєї ексдружини. Про його почуття та стан говорили лише близькі друзі та інсайдери видань.
- Джерела розповідали, що репер стривожений та дуже сумний, адже втрачає найдорожче. Він сподівався, що "станеться чудо" і все налагодиться.
- Ймовірно, розлучення стало для артиста ударом, тому він вирішив припинити спілкування з Кім Кардашян. Та попри все, ще у квітні він носив обручку.
- Ходили чутки, що Каньє Вест вважає екскохану поганою дружиною, бо їй нібито потрібні були лише гроші. Також здавалося, що він вже забув про розлучення, адже закрутив роман з Іриною Шейк.