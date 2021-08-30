Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом Donda

Американський репер Каньє Вест нарешті презентував свій новий альбом Donda. Він присвячений покійній матері артиста. До платівки увійшло 27 треків.

Знаменитий американський репер Каньє Вест дуже довго відтягував презентацію нового альбому. За цей час він навіть встиг підігріти чутки про примирення з колишньою дружиною Кім Кардашян.

До слова Каньє Вест вирішив офіційно змінити ім'я

Каньє Вест випустив альбом

Зрештою на більшості стрімінгових майданчиках з'явився 10 студійний альбом виконавця Donda. Репер присвятив платівку своїй покійній матері Доньді. Вона померла у 2007 році через ускладнення від пластичної хірургії.

Обкладинкою альбому став чорний квадрат. До платівки увійшло 27 треків, які разом звучать понад півтори години.

Цікаво, що в інстаграмі Каньє Вест поділився, що альбом випустили без його згоди.

Universal випустила альбом без мого дозволу. Також вони заблокували трек Jail pt 2 і не включили його до альбому,

– заявив артист.

Donda мала вийти ще у 2020 році, але Каньє довго переносив реліз. Остаточною датою виходу альбому на Apple Music було 3 вересня.

Презентації нового альбому Веста