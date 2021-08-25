Відомий американський репер Каньє Вест, схоже, вирішив розпочати нове життя. Він звернувся до Верховного суду Лос-Анджелеса з заявою про бажання змінити ім'я.

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Каньє Вест змінить ім'я

Повне теперішнє ім'я виконавця – Каньє Омарі Вест. Однак тепер він хоче називатися своїм псевдонімом – Є (Ye).

У документах репер вказав, що таке рішення було спричинене особистими причинами – інших пояснень він не надав.

Суддя, скоріш за все, підпише заяву про зміну імені Каньє. Видання зазначає, що відхилити прохання про зміну імені можна лише в тому випадку, коли це пов'язано з шахрайством.

Що означає нове ім'я Каньє Веста