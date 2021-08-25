Відомий американський репер Каньє Вест, схоже, вирішив розпочати нове життя. Він звернувся до Верховного суду Лос-Анджелеса з заявою про бажання змінити ім'я.
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Каньє Вест змінить ім'я
Повне теперішнє ім'я виконавця – Каньє Омарі Вест. Однак тепер він хоче називатися своїм псевдонімом – Є (Ye).
У документах репер вказав, що таке рішення було спричинене особистими причинами – інших пояснень він не надав.
Суддя, скоріш за все, підпише заяву про зміну імені Каньє. Видання зазначає, що відхилити прохання про зміну імені можна лише в тому випадку, коли це пов'язано з шахрайством.
Що означає нове ім'я Каньє Веста
- Знаменитість не вперше заявляє про зміну імені. У 2018 році на особистій сторінці у твітері він оголосив, що знаний як Каньє, однак по-справжньому називається Є.
- Вест оголошував себе іменем Є ще давно. Артист заявляв, що воно дуже часто зустрічається у Біблії – там воно має значення "ти".
- Каньє Вест у 2018 році також випускав альбом під назвою Ye. Тоді він казав: "Це пішло від Каньє, що означає "єдиний", до просто Є – відображення нашого добра, нашого зла, нашої плутанини, всього. Альбом – це здебільшого відображення того, хто ми є".