Цікаво, що закоханих вже декілька разів "ловили" разом й вся сім'я Кім знала про її стосунки. Проте, ні Кардашян, ні Девідсон до цього моменту офіційно не оголошували, що зустрічаються.

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На своїй сторінці в інстаграмі Кім Кардашян опублікувала декілька фото. На деяких світлинах зірка позувала одна, а на деяких з'явилась із бойфрендом Пітом Девідсоном.



Кім Кардашян підтвердила роман з Девідсоном / Фото з інстаграму

На фотографіях Кім постала в оригінальному сріблястому образі й тягнулась до коханого, аби дати йому поцілунок. На іншому фото знаменитості щасливо усміхались.



Кім Кардашян підтвердила роман з Девідсоном / Фото з інстаграму

Як відомо, Кім Кардашян цілий рік намагалась розвестись зі своїм чоловіком – репером Каньє Вестом і нещодавно їй це вдалось. З Пітом Девідсоном зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашянів" закрутила роман ще у 2021 році. Папараці ловили їх під час спільної відпустки на Багамах й на побаченнях у Лос-Анджелесі й Каліфорнії.