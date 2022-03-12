Интересно, что влюбленных уже несколько раз "ловили" вместе и вся семья Ким знала о ее отношениях. Однако, ни Кардашян, ни Дэвидсон до этого момента официально не объявляли, что встречаются.

Читайте Он воюет за свою страну, – Ким Кардашян рассказал о Зеленском.

На своей странице в инстаграме Ким Кардашян опубликовала несколько фотографий. На некоторых фотографиях звезда позировала одна, а на некоторых появилась с бойфрендом Питом Дэвидсоном.



Ким Кардашян подтвердила роман с Дэвидсоном / Фото из инстаграма

На фотографиях Ким предстала в оригинальном серебристом образе и тянулась к любимому, чтобы дать ему поцелуй. На другом фото знаменитости счастливо улыбались.



Ким Кардашян подтвердила роман с Дэвидсоном / Фото из инстаграма