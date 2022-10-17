Вшанувала покійну свекруху: королева-консорт Камілла зробила символічні фото з Паддінгтонами

Дружина короля Чарльза III Камілла постала у новому кадрі в оточенні десятків плюшевих ведмедиків Паддінгтонів, яких піддані Великої Британії принесли на згадку про Єлизавету II. Саме цей герой мультфільму завжди асоціювався з королевою.

Як повідомили у королівській сім'ї, після звістки про смерть Єлизавети II 8 вересня британці почали зносити під палац сотні плюшевих ведмедиків. Тепер їх усіх обробили і вже готуються передати дітям у нові домівки.

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Королева-консорт сфотографувалася з деякими з 1000 плюшевих ведмедиків, які були залишені в пам'ять про королеву Єлизавету, і незабаром знайдуть нові люблячі домівки. Ведмедики були вичищені, щоб виглядати якнайкраще, перш ніж вони будуть доставлені до свого нового будинку,

– йдеться в дописі.

Зараз іграшки розмістили аж у трьох локаціях, оскільки їх було дуже багато – в Букінгемському палаці, Кларенс-хаусі та Гайд-парку. Про іграшки Паддінгтона повідомили лише зараз не просто так – символічний кадр з Каміллою у головній ролі присвятили 64-й річниці виходу першої книги про ведмедика Паддінгтона, яка відбулася 13 жовтня.



Королева-консорт Камілла з ведмедиками підданих / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Варто нагадати, що ще у 2022 році Єлизавета II з'являлась у кадрі разом з ведмедиком Паддінгтоном у Букінгемському палаці нібито на чаюванні. Так вона згадала про свого улюбленого героя у день платинового ювілею правління країною.

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