Как сообщили в королевской семье, после известия о смерти Елизаветы II 8 сентября британцы начали сносить во дворец сотни плюшевых мишек. Теперь их всех обработали и уже готовятся передать детям новые дома.

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Королева-консорт сфотографировалась с некоторыми из 1000 плюшевых мишек, оставленных в память о королеве Елизавете, и вскоре найдут новые любящие дома. Мишки были вычищены, чтобы выглядеть наилучшим образом, прежде чем они будут доставлены в свой новый дом,

– говорится в сообщении.

Сейчас игрушки разместили в трех локациях, поскольку их было очень много – в Букингемском дворце, Кларенс-хаусе и Гайд-парке. Об игрушках Паддингтона сообщили только сейчас не просто так – символический кадр с Камиллой в главной роли посвятили 64-й годовщине выхода первой книги о мишке Паддингтоне, состоявшейся 13 октября.



Королева-консорт Камилла с мишками подданных / Фото из инстаграмма королевской семьи

Следует напомнить, что еще в 2022 году Елизавета II появлялась в кадре вместе с мишкой Паддингтоном в Букингемском дворце якобы на чаепитии. Так она вспомнила о своем любимом герое в день платинового юбилея правления по стране.

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