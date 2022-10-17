Як повідомили у королівській сім'ї, після звістки про смерть Єлизавети II 8 вересня британці почали зносити під палац сотні плюшевих ведмедиків. Тепер їх усіх обробили і вже готуються передати дітям у нові домівки.
Цікаво Букінгемський палац планує прибрати слово "консорт" з титулу Камілли, – ЗМІ
Королева-консорт сфотографувалася з деякими з 1000 плюшевих ведмедиків, які були залишені в пам'ять про королеву Єлизавету, і незабаром знайдуть нові люблячі домівки. Ведмедики були вичищені, щоб виглядати якнайкраще, перш ніж вони будуть доставлені до свого нового будинку,
– йдеться в дописі.
Зараз іграшки розмістили аж у трьох локаціях, оскільки їх було дуже багато – в Букінгемському палаці, Кларенс-хаусі та Гайд-парку. Про іграшки Паддінгтона повідомили лише зараз не просто так – символічний кадр з Каміллою у головній ролі присвятили 64-й річниці виходу першої книги про ведмедика Паддінгтона, яка відбулася 13 жовтня.
Королева-консорт Камілла з ведмедиками підданих / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Варто нагадати, що ще у 2022 році Єлизавета II з'являлась у кадрі разом з ведмедиком Паддінгтоном у Букінгемському палаці нібито на чаюванні. Так вона згадала про свого улюбленого героя у день платинового ювілею правління країною.
Єлизавета II чаювала з Паддінгтоном: відео онлайн
До слова Дрон зняв кадри натовпу біля Букінгемського палацу після смерті Єлизавети ІІ
Смерть Єлизавети II: як піддані віддали Її Величності честь
- У день смерті королеви, 8 вересня, яка померла у Шотландії, вся Велика Британія, Північна Ірландія та країни Співдружності націй були приголомшені. Королева правила 70 років і залишилась другою після Людовика XIV монархом, який найдовше правив у світі.
- Під замок Балморал у Шотландії та Букінгемський палац в Англії тисячі людей одразу почали приносити квіти. Проте, щоб уникнути натовпу та загрози для людей, поліція одразу встановила бар'єри та часто забирала принесені квіти.
- Сотні іноземних та британських зірок вшанували пам'ять королеви у соцмережах. Серед них був і ведмедик Паддінгтон. Улюбленець мільйонів дітей опублікував у своєму твітері прощальні слова, адресовані Єлизаветі II: "Дякую, мем, за все".