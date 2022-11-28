Королева-консорт Камілла поклала край багатовіковій традиції: що сталося у палаці

У Букінгемському палаці відтепер не буде посади фрейлін. Королева-консорт Камілла відмовилася від багатовікової традиції.

Після смерті Єлизавети II в королівському палаці з'являється все більше нових правил. Раніше фрейліни супроводжували Її Величність та сестру Маргарет на офіційних заходах і у закордонних поїздках. А дружина нового короля обходитиметься без них. Однак колишні фрейліни допомагатимуть Його Величності у проведенні офіційних заходів в Букінгемському палаці.

Вас може зацікавити Хто претендує на престол після Чарльза III: королівські спадкоємці, які мають право на трон

Хто замість фрейлін біля королеви-консорт Камілли

Тепер біля Камілли замість фрейлін будуть шість помічниць, яких називають "соратниками королеви". Букінгемський палац вже оприлюднив їхні імена:

Сара Тротон – лорд-лейтенант графства Вілтшир і троюрідна сестра короля Чарльза;

баронеса Джейн фон Вестенхольц;

леді Фіона Ленсдаун – дизайнерка інтер'єрів;

леді Кетрін Брук – дочка леді Сьюзан Хассі, колишньої фрейліни покійної королеви;

баронеса Карлін Чізхолм – є довічним пером, раніше представляла консерваторів у Палаті лордів;

леді Сара Кесвік.

Соратниці королеви отримуватимуть номінальну плату для покриття своїх витрат. Це майже так само, як фрейліни.

Вони тут, щоб надати Її Величності підтримку та компанію. Наприкінці напруженого дня приємно мати поряд із собою давнього друга,

– зазначило джерело.

Життя Букінгемського палацу після смерті Єлизавети II