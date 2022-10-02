У королівській родині Британії завершився жалобний період. Букінгемський палац опублікував історичне фото монаршої родини.
Дивіться також Перебрав обов'язки матері: Чарльза III зазнімкували з легендарною червоною валізою
Палац показав портрет королівської сім'ї
На сторінці королівської родини з'явився кадр із королем Чарльзом III з королевою-консорт Каміллою, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Вони стоять на Міністерських сходах Букінгемського палацу, позаду них – портрет Георга III.
Усі вони позують у чорних вбраннях – чоловіки у вишуканих костюмах, Камілла у сукні з рюшами та підвіскою. Принцеса Уельська одягнула вбрання від Catherine Walker & Co, в якому була на похороні принца Філіпа у 2021 році.
У підписі до світлини мовиться, що фото було зроблене ще 18 вересня. У цей день члени монаршої родини влаштували великий прийом у Букінгемському палаці, куди запросили глав держав та країн Сполученого Королівства.
У британській пресі цей знімок називають "історичним моментом" – фото зробили приватно для родини. Його автором став фотограф британської королівської родини Кріс Джексон.
Королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Як живе королівська сім'я після похорону Єлизавети II
- 19 вересня відбулося прощання з королевою Єлизаветою ІІ. У Лондоні пройшла довга церемонія, наприкінці якої монархиня спочила у каплиці батька.
- Чарльз III вже запланував зміни, які стосуватимуться членів монаршої родини. Ймовірно, він обмежить їм можливість бути радниками у державних питаннях. Можливо, принц Вільям стане єдиним державним радником
- Також було опубліковано свідоцтво про смерть Єлизавети ІІ. Там повідомляють, що королева пішла з життя від "старості" о 15.10 8 вересня.