У королівській родині Британії завершився жалобний період. Букінгемський палац опублікував історичне фото монаршої родини.

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Палац показав портрет королівської сім'ї

На сторінці королівської родини з'явився кадр із королем Чарльзом III з королевою-консорт Каміллою, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Вони стоять на Міністерських сходах Букінгемського палацу, позаду них – портрет Георга III.

Усі вони позують у чорних вбраннях – чоловіки у вишуканих костюмах, Камілла у сукні з рюшами та підвіскою. Принцеса Уельська одягнула вбрання від Catherine Walker & Co, в якому була на похороні принца Філіпа у 2021 році.

У підписі до світлини мовиться, що фото було зроблене ще 18 вересня. У цей день члени монаршої родини влаштували великий прийом у Букінгемському палаці, куди запросили глав держав та країн Сполученого Королівства.

У британській пресі цей знімок називають "історичним моментом" – фото зробили приватно для родини. Його автором став фотограф британської королівської родини Кріс Джексон.



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