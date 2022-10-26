24 жовтня аукціонний будинок Tattersalls в Ньюмаркеті оголосив про продаж 14 скакових коней. Це улюбленці Єлизавети II, які після її смерті перейшли у спадок королю Чарльзу III.

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Чарльз III продає коней королеви

Єлизавета II обожнювала коней та з радістю приходила на перегони чи інші заходи. Вона була вмілою вершницею та розвідницею тварин.

Серед 14 скакунів є дворічна дівчинка Love Affairs – за два дні до смерті монархині вона виборола перше місце на перегонах у Гудвіді.

Новина про продаж коней викликала ажіотаж, але причетні коментують, що у цьому рішенні короля немає підводних каменів чи якихось сенсів.

У цьому немає нічого незвичайного. Щороку вони продавали коней,

– сказав представник аукціонного будинку Джиммі Джордж.



Єлизавета ІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї

"У королеви були свої племінні кобили, вона розводила їх і продавала. Не можна тримати їх усіх", – додав він. Джиммі також зазначив, що продаж коней не означає занепад захоплення родини перегонами. Адже принцеса Анна та інші нащадки так само є палкими прихильницями цієї справи.

"Я впевнений, що якби королева не була вихована як монарх, вона знайшла б покликання в конях. Це було просто в її ДНК", – додає Джон Уоррен, менеджер королеви з перегонів.

Зауважимо, про улюбленців Єлизавети II не забули й на церемонії прощання з нею. Королева дуже любила чорну конячку Емму та часто каталась на ній, тому її привели на прощання з господинею. Поні самотньо дивилась на кортеж королеви, який рушав до каплиці Святого Георга.