Обійми та спільні плани: Камалія після заяв про розлучення збирається до України з чоловіком

Українська співачка Камалія раніше оголосила, що розлучається з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Проте артистка продовжує публікувати спільні фото та навіть зізналася про їхні плани – приїзд до України найближчими днями.

Камалія все частіше з'являється разом з чоловіком на публіці, що викликає багато запитань у шанувальників. Нещодавно вони з'явилися на червоній доріжці в Каннах у парних патріотичних образах.

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Камалія показала нове фото з Захуром, на якому вони стояли поруч в обіймах. Подружжя позувало у одязі кольору українського прапора, в якому вони були на Каннському кінофестивалі.

У підписі до світлини Камалія розповіла про спільні плани з Мохаммадом Захуром – пара збирається до України.

XII церемонія нагородження премії YUNA Music Awards відбудеться 16 червня 2023 року в Жовтневому палаці. Ми із Захуром будемо присутніми,

– написала вона.

Співачка зауважила, що подружжя приїде до Києва без дітей, адже в доньок зараз школа, а, за словами Камалії, вони дуже відповідальні учениці.



Камалія з чоловіком / Фото з її інстаграму

Шанувальники залишили багато коментарів під публікацією, “засипавши” пару компліментами:

"Шалено гарна пара!",

"Прекрасна пара і взагалі сім'я для прикладу!!! Щастя Вам і удачі",

"Які ви красиві! А символічні кольори України підходять усім справжнім людям",

"Камалія та Захур, ви – неймовірні, не можу намилуватися вами, ви – справжня українська родина, пишаюся вами!",

"Камалія, які ви прекрасні! З любов'ю до вашої родини!".

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