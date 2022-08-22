Українська співачка Камалія виїхала з України до Великої Британії на початку війни. Вона вже поверталась додому, але цього разу взяла з собою доньок.
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Камалія привезла доньок в Україну
Співачка опублікувала відео, в якому показала зустріч її доньок з бабусею. Мама Камалії не виїжджала з країни, тому не бачила онучок Арабеллу та Мірабеллу близько пів року.
Зворушлива зустріч бабусі та онучок майже після шести місяців розлуки, від початку війни в Україні,
– прокоментувала Камалія.
Відео зустрічі доньок Камалії з бабусею:
Зворушливий ролик розчулив шанувальників. Вони діляться враженнями у коментарях під відео:
- "На це без сліз неможливо дивитися";
- "Красунечки";
- "Плачу. Яке щастя";
- "Сім'я";
- "До сліз";
- "Як зворушливо. Плачу";
- "Це так само, як у нас!! Так довго ми ще ніколи не були один без одного";
- "Дуже зворушливо";
- "Це просто щастя";
- "Любляча, тепла українська родина".