Українська співачка Камалія виїхала з України до Великої Британії на початку війни. Вона вже поверталась додому, але цього разу взяла з собою доньок.

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Камалія привезла доньок в Україну

Співачка опублікувала відео, в якому показала зустріч її доньок з бабусею. Мама Камалії не виїжджала з країни, тому не бачила онучок Арабеллу та Мірабеллу близько пів року.

Зворушлива зустріч бабусі та онучок майже після шести місяців розлуки, від початку війни в Україні,

– прокоментувала Камалія.

Відео зустрічі доньок Камалії з бабусею:

Додамо, Камалія вперше повернулась до України в червні, бо "серце не витримало". Вона дуже хотіла побачитися з мамою та рідними.

Зворушливий ролик розчулив шанувальників. Вони діляться враженнями у коментарях під відео:

"На це без сліз неможливо дивитися";

"Красунечки";

"Плачу. Яке щастя";

"Сім'я";

"До сліз";

"Як зворушливо. Плачу";

"Це так само, як у нас!! Так довго ми ще ніколи не були один без одного";

"Дуже зворушливо";

"Це просто щастя";

"Любляча, тепла українська родина".

Нагадаємо, Оля Полякова також привезла доньок додому. Ймовірно, молодша Аліса залишиться в Україні на навчання, а от Маша згодом відправиться вчитись у Велику Британію.