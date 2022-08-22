Українська співачка Камалія виїхала з України до Великої Британії на початку війни. Вона вже поверталась додому, але цього разу взяла з собою доньок.

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Камалія привезла доньок в Україну

Співачка опублікувала відео, в якому показала зустріч її доньок з бабусею. Мама Камалії не виїжджала з країни, тому не бачила онучок Арабеллу та Мірабеллу близько пів року.

Зворушлива зустріч бабусі та онучок майже після шести місяців розлуки, від початку війни в Україні,
– прокоментувала Камалія.

Відео зустрічі доньок Камалії з бабусею:

Зворушливий ролик розчулив шанувальників. Вони діляться враженнями у коментарях під відео:

  • "На це без сліз неможливо дивитися";
  • "Красунечки";
  • "Плачу. Яке щастя";
  • "Сім'я";
  • "До сліз";
  • "Як зворушливо. Плачу";
  • "Це так само, як у нас!! Так довго ми ще ніколи не були один без одного";
  • "Дуже зворушливо";
  • "Це просто щастя";
  • "Любляча, тепла українська родина".