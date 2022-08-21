Марія також була за кордоном і лише нещодавно повернулася в Україну. Вже давно вона живе сама, але все-таки навідується в гості до батьків. Так, під час одного з візитів позичила в мами чоботи.

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Донька Олени Кравець прогулялася Києвом у її вбранні

Марія опублікувала кілька фото, на яких зображена на тлі будівлі з зображенням ЛГБТ-прапора. Для прогулянки Києвом дівчина одягнула короткі джинсові шорти, сірий топ і чорну oversize сорочку, яку не застібала. Поєднала такий одяг з довгими чорними чоботами, які позичила в мами.

Серед аксесуарів образ Марії довершили масивні ланцюжки, сережки та сумочка. Волосся вона вклала рівно та зібрала у хвіст, залишивши лише два пасма, які спадали на обличчя. Макіяж дівчини був у світлих відтінках з акцентом на очах.

Вибач, мамо. Довелося вкрасти твої чоботи,

– жартома написала Марія під фото.

Марія Кравець у чоботах матері / Фото з інстаграму зіркової доньки

Реакція Олени Кравець

Зіркова матуся з усмішкою прокоментувала фото Марії. Олена зазначила, що їй треба скоріше повертатися додому: "Я зрозуміла. Треба повертатися скоріше". Нагадаємо, зараз Кравець з двійнятами – Катею та Іваном перебуває за кордоном.