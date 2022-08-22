Украинская певица Камалия уехала из Украины в Великобританию в начале войны. Она уже возвращалась домой, но на этот раз взяла с собой дочерей.

К слову Пришлось украсть, – дочь Елены Кравец прогулялась по Киеву в наряде звездной мамочки

Камалия привезла дочерей в Украину

Певица опубликовала видео, в котором показала встречу ее дочерей с бабушкой. Мама Камалии не уезжала из страны, поэтому не видела внучек Арабеллу и Мирабеллу около полугода.

Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине,
– прокомментировала Камалия.

Видео встречи дочерей Камалии с бабушкой:

Трогательный ролик умилял поклонников. Они делятся впечатлениями в комментариях под видео:

  • "На это без слез невозможно смотреть";
  • "Красавицы";
  • "Плачу. Какое счастье";
  • "Семья";
  • "до слез";
  • "Как трогательно. Плачу";
  • "Это так же, как у нас!! Так долго мы еще никогда не были друг без друга";
  • "очень трогательно";
  • "Это просто счастье";
  • "Любящая, теплая украинская семья".