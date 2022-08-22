Украинская певица Камалия уехала из Украины в Великобританию в начале войны. Она уже возвращалась домой, но на этот раз взяла с собой дочерей.
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Камалия привезла дочерей в Украину
Певица опубликовала видео, в котором показала встречу ее дочерей с бабушкой. Мама Камалии не уезжала из страны, поэтому не видела внучек Арабеллу и Мирабеллу около полугода.
Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине,
– прокомментировала Камалия.
Видео встречи дочерей Камалии с бабушкой:
Трогательный ролик умилял поклонников. Они делятся впечатлениями в комментариях под видео:
- "На это без слез невозможно смотреть";
- "Красавицы";
- "Плачу. Какое счастье";
- "Семья";
- "до слез";
- "Как трогательно. Плачу";
- "Это так же, как у нас!! Так долго мы еще никогда не были друг без друга";
- "очень трогательно";
- "Это просто счастье";
- "Любящая, теплая украинская семья".