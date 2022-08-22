Украинская певица Камалия уехала из Украины в Великобританию в начале войны. Она уже возвращалась домой, но на этот раз взяла с собой дочерей.

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Камалия привезла дочерей в Украину

Певица опубликовала видео, в котором показала встречу ее дочерей с бабушкой. Мама Камалии не уезжала из страны, поэтому не видела внучек Арабеллу и Мирабеллу около полугода.

Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине,

– прокомментировала Камалия.

Видео встречи дочерей Камалии с бабушкой:

Добавим, Камалия впервые вернулась в Украину в июне, потому что "сердце не выдержало". Она очень хотела увидеться с мамой и родными.

Трогательный ролик умилял поклонников. Они делятся впечатлениями в комментариях под видео:

"На это без слез невозможно смотреть";

"Красавицы";

"Плачу. Какое счастье";

"Семья";

"до слез";

"Как трогательно. Плачу";

"Это так же, как у нас!! Так долго мы еще никогда не были друг без друга";

"очень трогательно";

"Это просто счастье";

"Любящая, теплая украинская семья".

Напомним, Оля Полякова также привезла дочерей домой. Вероятно, младшая Алиса останется в Украине на учебу, а вот Маша со временем отправится учиться в Великобританию.